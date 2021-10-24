На прошлой неделе 95% госпитализированных с коронавирусом в Украине не были вакцинированы – Минздрав

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook 24 октября.

“95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни”, – говорится в сообщении.

Согласно данным Минздрава на 24 октября, COVID-19 сейчас болеют 329 757 человек. По информации системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, в Украине развернуто 66 340 коек для пациентов с коронавирусом. 66,4% из них заняты.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1978768615619567

В сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко. 21 октября он говорил, что 95–98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,77 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 20 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 63,8 тыс. пациентов с COVID-19, при этом 386 – за последние 24 часа.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация против коронавируса в период с июля по октябрь спасла 2500 жизней украинцев.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

На этой неделе в Украине четыре дня подряд делали более 200 тыс. прививок от коронавируса в сутки. 22 октября ввели 289 тыс. доз, это максимальный показатель с начала кампании по вакцинации. 23 октября прививки получили почти 180 тыс. человек, 130 тыс. из них привились первой дозой.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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