Германия уже передала другим странам более 17 млн доз вакцин от COVID-19

Напрямую Германия передала другим странам 7,6 млн доз вакцины AstraZeneca, в том числе 2,6 млн Въетнаму, по 1,5 млн Украине, Египту и Гане, а также 0,2 млн Намибии. Также в этом перечне 350 тыс. доз, которые должны передать Таиланду.

Также 10 млн доз переданы через глобальную инициативу COVAX.

В Минздраве Германии заявили, что намерены передать другим странам все вакцины, которые не требуются для национальных нужд и являются “безупречными с фармацевтической точки зрения”.

В целом федеральное правительство обещало бесплатно передать 100 млн доз вакцины от различных производителей, большую часть – через COVAX. В частности, с октября все поступающие в Германию вакцины от Johnson & Johnson сразу передаются COVAX.

Контекст:

В Германии, по данным Bloomberg, в Германии сделали 110,8 млн прививок от COVID-19, полностью вакцинированы 66,2% населения.

В августе Германия передала Украине более 1,5 млн доз вакцины от AstraZeneca.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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