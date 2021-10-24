Крестный сын принцессы Дианы сыграл свадьбу с дочерью швейцарского миллиардера

Церемония состоялась 23 октября в Кафедральном соборе Афин, на ней присутствовали члены королевской семьи из нескольких европейских монархий.

В частности, ее посетили король Константин – крестный отец принца Уильяма – и мать Филиппа, королева Дании Анна-Мария, а также принцесса Евгения, принцесса Беатрис и другие члены королевской семьи. Отец невесты, швейцарский миллиардер Томас Флор, также присутствовал.

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Для пары это уже третья церемония, посвященная их свадьбе. Первая личная церемония состоялась на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц в декабре прошлого года. Из-за строгих ограничений в Швейцарии на их отцы были единственными, кто стал свидетелем свадьбы.

Позже они снова отпраздновали свой союз весенним мероприятием в высшем обществе в Кембриджшире, устроенным светской львицей Элис Нейлор-Лейланд и ее мужем Томом в их доме.

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Контекст:

Греческая королевская семья впервые объявила помолвке Нины и Филиппоса в сентябре 2020 года. Принц сделал предложение во время отдыха на острове Итака ранее тем летом. Филиппос работает аналитиком хедж-фонда в Нью-Йорке, а Нина – креативным директором авиационной компании своего отца, а также основателем центра экологических морских исследований Базаруто в Мозамбике.

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