Мнение: “Я не террорист. История моей смерти”

"Они не уважают нашу религию и оскорбляют нас. Поэтому убейте их всех".

Посмотрел занимательный узбекский (!) фильм про боевиков ИГИЛ.

Это первый фильм (помимо производства ИГИЛ-фильм), где главный "герой" это боевик террористической организации "Исламское Государство".

Фильм имеет достаточно нехитрую фабулу – двое узбекских уголовников волею обстоятельств вынуждены бежать из страны. Вербовщик из Британии отправляет их в Турцию, откуда они через некоторое время попадают в Сирию, где вступают в отряд боевиков ИГИЛ рядовыми боевиками. Их отряд действует в Ракке. Там они через некоторое время понимают, что ожидания не совпали с реальностью и они начинают рефлексировать по поводу "райской жизни" в Исламском государстве, но не долго, потому что вскоре их убивают, когда у них срывает резьбу во время очередной массовой казни.

Тема самой собой скользкая, так как в большинстве стран мира, в том числе и в РФ, ИГИЛ запрещено как террористическая организация. И соответственно при демонстрации фильма, где рассказ ведется от лица боевика ИГИЛ и показывается быт и деятельность боевиков ИГИЛ, авторам так или иначе необходимо обращать внимание на цензуру и проявлять самоцензуру, чтобы худ.фильм не заступил за красные флажки. Судя по тому, что фильм находится в свободном доступе, а РКН не бьет в барабаны цензуры, каких-то претензий по содержанию к нему нет.

Резонный вопрос – пропагандирует ли фильм ИГИЛ? Скорее наоборот, основной посыл узбекского кино (снятого при активной поддержке узбекской госбезопасности), ИГИЛ это плохо, не надо туда ехать, иначе потом содеянного не отмолить. Инструмент достижения цели – рефлексия главного героя про то, что "где же я свернул не туда" и демонстрация происходящего вокруг хтонического пи…ца в псевдодокументальной рутинной манере. Получилось ли достигнуть цели? На мой взгляд вышло достаточно схематично, хотя формальная задача показать, что быть боевиком ИГИЛ это плохо, фильм решает. Но тут вопрос такой – обычный обыватель это и так понимает. Тут конечно интереснее вопрос, влияет ли этот фильм на потенциальную "группу риска", откуда и вербуют боевиков. Ведь с другой стороны, индоктринируемый может смотреть в интернете какой-нибудь "Караван света", где улыбающиеся боевики рассказывают неофиту на камеру британского оператора (уже убитого) "Чувак, смотри, у нас классно – можешь бегать с автоматом и защищать ислам от неверных, а если ты герой, то мы тебе шахид-мобиль дадим!". В этом плане, фильм направлен на противобороство некоторым нарративам пропаганды ИГИЛ, которая постулирует, что в ИГИЛ хорошо, показывая, что на деле, в ИГИЛ все плохо.

По сути, это первый худ.фильм, который целенаправленно пытается показать, кто и зачем именно ехал воевать за ИГИЛ в Сирию – уголовники, наемники, должники, религиозные фанатики и т.п. В том числе тысячи граждан бывшего СССР. Один пока участвует в массовых казнях, родителям рассказывает, что он на заработках в Москве. Ну а военная машина ИГИЛ обрабатывала весь этот антропоток и ставила его на службу своим главарям, повязывая боевиков кровью и военными преступлениями, после которых никакого выхода у них уже не было, безотносительно их мотивации, целей и желаний. В фильме это неплохо показано через диалоги в стиле "А что мы здесь делаем? – Я не знаю". Просто расходное пушечное мясо.

Фильм снят в псевдодокументальной манере, с использованием стилизованных под военную хронику кадров (парочка в стиле Anna News), съемок с GoPro, рванного монтажа, бешено трясущейся камеры в экшн-сценах и приглушенного серого фона, органично дополняющего мелькание черных флагов и упырей в черном под ним. Можно отметить, что некоторые кадры специально стилизованы под кадры из пропагандистских документалок ИГИЛ про битву за Мосул и роликов агенства Amaq, с которыми авторы явно знакомились.

Если вы смотрели много видео по Ираку и Сирии, то многое в фильме будет вам хорошо знакомо.

Все это создает неплохую густую атмосферу происходящего, которая лишь изредка провисает, благо фильм достаточно короткий, всего 1 час 10 минут идет. Еще бы отметил работу оператора, который в ряде моментов неплохо подобрал ракурсы.

Итак, террорист ли главный персонаж фильма? Конечно террорист.

Посочувствовать его трагедии, о которой написано в аннотации? Ну так он еще до ИГИЛ занимался бандитизмом. Скользкая дорожка привела к закономерному финалу. И жалобы на то, но я же детдомовский, рос без отца и матери, некому было воспитать в пользу бедных, потому что масса детдомовских детей почему то в ИГИЛ и другие террористические организации не попадают, в отрядах боевиков не состоят, правительственных солдат не убивают и в процессе организации казней не участвуют. "Я вступил в дивизию СС "Мертвая голова", но потом там оказалось совсем не так, как рассказывали в "Фолькишер Беобахтер", Геббельс все наврал, простите меня!" (такое разве что на Украине прокатит, вернее уже прокатывает с эсэсовцами из "Галичины").

Заслуживает ли он прощения? Конечно же нет. Таким земля стекловатой. Собственно, поэтому этих деятелей во время войны особо в плен не брали (не особо разбираясь по поводу из внутренней рефлексии), а курды после Мосула и вовсе несколько сотен пленных боевиков расстреляли. Никто особо по этому поводу не сожалел. Ирак и Сирия отлично показали, что хороший боевик ИГИЛ это мертвый боевик ИГИЛ. И с учетом продолжающихся терактов по всему миру, отношение к ним уже вряд ли когда-то изменится. Они сами окрасили себя в те цвета, в которые окрасили себя. Ну а фильм можно считать такой себе попыткой-предупреждением для малолетних и великовозрастных балбесов – вам туда не надо, там вам будет плохо, там вы будете делать другим плохо, а финал вашей жизни – пуля в голову или что-то более изысканное, вроде авиабомбы или ракеты с кишками и конечностями во все стороны.

В целом, фильм неплохой и вполне смотрибельный, чего от узбек-фильма прямо скажем не ожидалось. Интересующимся деятельностью ИГИЛ, деятельностью террористических группировок, войнами в Сирии и Ираке, смотреть можно смело. Остальным по желанию.

Если что, фильм уже выложен на Ютубе.

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