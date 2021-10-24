Мнение: Спрос и предложение

В Петербурге врач и четыре медсестры задержаны за фиктивную вакцинацию от коронавируса. По данным ГУВД, они выдавали пациентам справки о полученных вакцинах, а ампулы с неиспользованными препаратами уничтожали. Сертификат мог стоить пациентам около 7,5 тысячи рублей. Всего они получили таким образом около 100 тысяч.

Вначале, правда, информация была о том, что при захвате преступников были обнаружены неуничтоженные ампулы. Возможно, что речь идет о большем числе случаев.

Есть спрос — будет и предложение. А спрос, безусловно, есть. И среди самих петербуржцев, и среди «гостей». Ужесточение мер не приведет к «схлопыванию» рынка, возрастет лишь плата за риск. Это как с наркоманией и алкоголизмом: можно бороться с бутлегерами, кладменами и потребителями, но причина — в спросе на их «продукцию», в социальных условиях, вынуждающих людей пользоваться таким «товаром».

С вакциной ситуация ровно та же. Если насилие и террор будут продолжаться, спрос на поддельные справки и сертификаты будет только расти. Число людей, добровольно или вынужденно принимающих в себя неизвестную по степени риска субстанцию, по мере увеличения процентов будет сокращаться, а вот доля тех, кто категорически не готов к подобному эксперименту — расти. Они и создадут спрос.

Проблема решается просто — возвращением к прежней правовой системе, когда вакцинация была делом добровольным. Каждый решает сам, каждый взвешивает личные риски и сам принимает решение. Когда за тебя это делают люди, доверять которым — верх глупости, то начинаются самые разные варианты.

Другой вопрос, что общее направление уже задано, сойти с него крайне трудно. Под задушевные уверения в добровольности людей ставят в невыносимые условия, принуждая их к решению, которое им совершенно не нравится. Поэтому и возникают подобного рода ситуации.

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