 

Мнение: «Секретные файлы»

24.10.2021, 11:10, Разное
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Экс-арестант саратовской тюремной больницы и IT-специалист Сергей Савельев обвялен в розыск. Это тот самый Савельвев, который «похитил» у ФСИН видеоархив с пытками заключенных, передал архив правозащитникам,  добрался до Франции и попросил там политубежище.

Оказывается, белорус Сергей Савельев был осужден в России за перевозку и сбыт наркотиков. В колонии под Саратовом начальство привлекло его к работе в качестве секретаря и системного администратора, и почти весь срок Савельев провел в тюремной туберкулезной больнице, числясь ее пациентом, где отвечал за локальную сеть и видеокамеры на зоне, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам….

Освободился Савельев еще в январе, по УДО…

А в розыск его обьявили за нарушение условий условно-досрочного осовобождения. А не за то, что файлы, похищенные экс-арестантом, «относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения» (отсюда).

Источник: Ирек Муртазин



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