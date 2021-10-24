Мнение: Жизнь бомжа

Мне рекламируют новую игрушку, выживание бездомного в небольшом городе центральной Европы. Никакого апокалипсиса нет, люди вокруг ходят на работу в офисы и спят в тёплых квартирах. Вы, однако, бомжуете, пытаясь завоевать титул короля нищих. Официальное название игры — Hobo: Tough Life.

Так как это РПГ, вам надо копить разное барахло, правильно питаться, лечиться от пьянства, бросать курить и, вообще, придерживаться здорового образа жизни. Вам нужно зарабатывать деньги, обшаривая телефонные автоматы, попрошайничая и выполняя прочие квесты. Дальше, построив крепкие социальные связи с несколькими группами бомжей, вы сможете победить на выборах и стать королём.

Разработчики — чехи из Остравы и Оломоуца, чему я совершенно не удивлён, так как Чехия вообще производит удивительно много хороших игр. Вот страничка Стим с рекламным роликом и скриншотами:

https://store.steampowered.com/app/632300/Hobo_Tough_Life/

Звучит весело, отзывы на Стиме хорошие, но покупать игру я не стал. Как говорил Станиславский, «я не верю». На мой взгляд, оставаться бомжом в Европе, если у тебя нет каких-то критичных болезней, можно только добровольно. Как говорят математики, проблема бомжа сводится к другой проблеме, к проблеме гастарбайтера, а эта проблема уже решена.

Первый день идёшь в какую-нибудь ночлежку, обращаешься в службу помощи бомжам. Тебе дают помыться и подсказывают, где нужны дворники с проживанием или, скажем, мойщики автомобилей. С первых денег покупаешь себе аккуратную одежду в секонд-хенде и навещаешь парикмахера. Идёшь в полицию и пишешь заявление об утере документов, чтобы их восстановили. Всё — теперь ты не бомж, а низкооплачиваемый работник в съёмном жилье. Тоже невесело, но всё же лучше, чем уличная жизнь.

Напомню, хорошо известный вам блогер gaz_v_pol запускал в 2009 году проект по переселению бездомных в небольшую деревню у озера в Карелии. Я публиковал описание в своём блоге — дескать, дорогие бездомные, приезжайте, жильё дадим, всему научим, не пропадёте. Длинная история кратко — за прошедшие 12 лет поменять привычную теплотрассу на деревенский дом не решился никто. Цитирую организатора:

https://olegmakarenko.ru/2101460.html

Некоторые выдвигали объяснения. Типичное: на Севере нужна тёплая обувь, а у меня драная. Ни одно из них не удалось преодолеть. То есть обувь-то купить удалось — но ни один из троих больше ни разу не пришёл. Там, кстати, дед отличные унты делал — надеюсь, он жив ещё. Несколько товарищей (декларируя желание) объясняли невозможность тем, что у одного правая рука плохо двигается и грести не сможет, у другого что-то с ногами, ходит с палочкой и т.д. Я специально переговорил и получил заверения, что помогут и таким — есть большая и кропотливая работа по ремонту подвижного состава лодок и саней, изготовлению снастей, сортировке и обработке выловленной рыбы и т.д. Твёрдо обещал, что защита от голода и холода гарантируется любому, готовому работать — а если вдруг окажется реальный голод или холод, обещал, что привезу назад в Москву за свой счёт. Все эти люди тоже больше ни разу не появились. В общем, я потерпел полное фиаско, не нашлось ни одного желающего.

Это навело на глубокие размышления (вообще, ценность поражений для личностного роста выше, чем побед). Поискав в Интернете, нашёл книгу Льва Толстого о русском крестьянстве. Он описывает аналогичный опыт в 1898 году. Он пришёл в дом терпимости, прослышав, что там много людей находятся в тяжёлом положении, и всё, что им надо — либо купить украденный набор инструментов, либо взять в аренду хороший костюм и побриться, чтобы показаться в хорошем виде известному лицу и т.д. У Льва Николаевича возможности были больше, чем у меня — он попытался помочь сотням людей (дав им требуемое). Результат тот же — не было ни одного, которому помощь пошла бы впрок. Хорошая одежда лучше, чем рваная — но никто из них жизнь не сменил.

Я могу понять сценаристов, которые отправили бомжевать героев Сталкера, Фоллаута и Метро. На планете катастрофа, так просто вернуться к нормальной жизни нельзя. Однако история современного европейского бомжа должна быть не РПГ, а психологическим триллером, так как единственное, что отделяет бездомного от нормальной жизни — его собственные тараканы в голове. Многие бездомные пьют, другим нужна помощь психиатра или хотя бы психотерапевта. Их обычно нельзя вытащить с улицы, просто дав жильё и работу. Тут нужен другой, менее прямолинейный подход. Например, открытые ночлежки с раздачей бесплатной еды, чтобы бездомные хотя бы не мёрзли и не голодали.

Лирическое отступление — я знаю, в России есть феномен так называемых «работных домов», куда каждый может прийти, чтобы получить кров и еду в обмен на неквалифицированный труд. Это отдельная история, причём отнюдь не такая благостная, как некоторые полагают.

Мы привыкли стыдить американцев за состояние их городов. Действительно, обычная автомобильная поездка по условной Филадельфии выявляет огромное количество бездомных, наркоманов и представителей мелкого криминального элемента:

https://www.youtube.com/watch?v=vdHGgDvaHJc

Но всё же будем справедливыми, американские власти мало что могут сделать со всеми этими людьми. Дать им работу невозможно — они не будут работать. Лишить пособий и сослать за 101-й километр тоже нельзя, социалисты провалят такой законопроект. Остаётся только раздавать бесплатные шприцы в надежде замедлить распространение известных болезней.

Впрочем, всё вышесказанное относится не только к бездомным. К примеру, я регулярно читаю в блогах жалобы на денежные затруднения — дескать, зарплаты маленькие, цены большие. Однако же смотрите, какой сервис выкатил МТС — за несколько тысяч рублей в месяц можно взять напрокат новый айфон:

https://arenter.shop.mts.ru/

Казалось бы, если у тебя нет денег, купи простой андроид за 10 тысяч и ходи с ним три года спокойно. Или, если у тебя денег полные чемоданы, иди в салон и купи себе там любой айфон за наличные. Однако же люди делают всё наоборот — живут от зарплаты до зарплаты, экономят на самом необходимом, но при этом ежемесячно отрывают от сердца круглую сумму на статусный телефон. Раньше брали их в кредит, было дорого. Сейчас будут брать в аренду — будет ещё дороже.

Мне кажется, упрекать за это наши власти тоже нельзя — Госдума не имеет права запрещать людям покупать айфоны. Кого стоит упрекать, так это школьных учителей, блогеров, журналистов, игроделов и прочих пропагандистов, которые ставят проблему с ног на голову. Винят во всех бедах Путина и государство, игнорируя тот факт, что современный человек имеет обычно достаточно возможностей, чтобы привести свои финансы в порядок.