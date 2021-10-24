Отоларинголог назвал признаки коронавируса, на которые редко обращают внимание

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал признаки коронавируса, на которые люди редко обращают внимание. Ситуация усугубляется распространением новых штаммов недуга.

Ранее характерными признаками заражения инфекцией считалась потеря вкуса и обоняния. Сейчас же таковым оказался сухой кашель, который отличается от других состояний. По словам Зайцева, при ковиде после сухого кашля не наступает облегчения, а возникает ощущение першения в горле. Речь идет о попытках избавиться от щекотания или застрявшего волоса в горле, хотя на самом деле его там нет. Более того, кашель принимает характер приступа. Также у больных коронавирусом во время выдоха появляется посвистывание в груди, что обусловлено спазмом бронхов.

Если у человека появляются все вышеперечисленные признаки, то с большой вероятностью он заболел коронавирусом, однако консультация с врачом является обязательной, так как именно он сможет поставить точный диагноз. Несмотря на то, что большинство людей жалуется на сонливость, апатию и вялость в осенний период, это может говорить и о заражении коронавирусом. Важно отметить, что заболевание проявляет себя молниеносно, в отличие от других недугов. При наличии лихорадки и ощущении недостатка воздуха следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, советует Зайцев.

Источник: nation-news.ru