 

Доктор Мясников назвал самые важные витамины для иммунитета

24.10.2021, 10:46, Разное
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Доктор Александр Мясников назвал подтянутых, подвижных, жизнерадостных и без лишнего веса людей обладающими самым сильным иммунитетом. Также в этом вопросе немаловажную роль играют витамины.
В осенний период важными станут абсолютно все витамины. По словам Мясникова, нет такого диагноза «авитаминоз», поскольку отсутствие хотя бы одного витамина станет причиной смерти человека. Речь может идти исключительно о дефиците полезных веществ, или «гиповитаминозе». Именно из-за него защитные функции организма снижаются.

Хорошая работа иммунной системы зависит от витамина D. Также важными считаются витамины группы А, В, С и фолиевая кислота. Ими богаты зеленые овощи, листовая зелень, мясо, рыба и бобовые.

Мясников назвал самой здоровой диетой средиземноморскую, которая позволяет насытить организм полезными веществами, но молочные продукты в ней присутствуют в умеренном количестве.

Источник: smotrim.ru



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