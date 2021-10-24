Доктор Мясников назвал самые важные витамины для иммунитета

Доктор Александр Мясников назвал подтянутых, подвижных, жизнерадостных и без лишнего веса людей обладающими самым сильным иммунитетом. Также в этом вопросе немаловажную роль играют витамины.

В осенний период важными станут абсолютно все витамины. По словам Мясникова, нет такого диагноза «авитаминоз», поскольку отсутствие хотя бы одного витамина станет причиной смерти человека. Речь может идти исключительно о дефиците полезных веществ, или «гиповитаминозе». Именно из-за него защитные функции организма снижаются.

Хорошая работа иммунной системы зависит от витамина D. Также важными считаются витамины группы А, В, С и фолиевая кислота. Ими богаты зеленые овощи, листовая зелень, мясо, рыба и бобовые.

Мясников назвал самой здоровой диетой средиземноморскую, которая позволяет насытить организм полезными веществами, но молочные продукты в ней присутствуют в умеренном количестве.

Источник: smotrim.ru