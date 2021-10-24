 

Медики рассказали, как быстро избавиться от вздутия живота

24.10.2021, 10:46, Разное
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Медики из Великобритании рассказали, как быстро избавиться от вздутия живота. По их словам, от данной проблемы страдают люди с заболеваниями кишечника по причине чрезмерного выделения и скопления газов в желудочно-кишечном тракте.
Зачастую вздутие живота появляется спустя несколько часов после приема пищи, а помочь в избавлении от проблемы может физическая активность, например, ходьба на свежем воздухе. При появлении вздутия не стоит отлеживаться, ведь в таком положении увеличивается риск нарушений работы кишечника.

Медики советуют делать массаж живота, чтобы избавиться от дискомфорта. Достаточно расположить ладонь выше бедренной кости и выполнять круговые движения, направляясь к правой стороне грудной клетки. Затем стоит все повторить, но в обратном порядке.

Следующим способом является употребление отвара перечной мяты или препаратов на ее основе. Это поможет расслабить мышцы кишечника, но перед применением стоит обязательно посоветоваться с врачом. Дело в том, что при изжоге перечная мята может только усугубить состояние.

Людям, часто страдающим от вздутия живота, следует заниматься йогой. Это поможет не только избавиться от проблемы с работой ЖКТ, но и укрепить здоровье в целом. Медики напоминают, что выполнение асан нельзя делать сразу после приема пищи, лучше подождать несколько часов.

Источник: actualnews.org



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