В Германии назвали способ «противостоять» РФ на фоне газового кризиса

Страны ЕС могут покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности, сообщил журналист Кристоф Хервартц.

«Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России», – написал Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».

По его словам, европейские политики уже рассматривают эту перспективу.

«Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе», – заключил журналист.

Хервартц также отметил, что большую «независимость» от РФ принесет более широкое использование энергии воды, солнца и ветра.

В последние месяцы газовый рынок Европы заметно лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.

Ранее сообщалось, что цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в пятницу находится на уровне около 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, в Кремле заявили, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.