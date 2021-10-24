Выборы президента Узбекистана признали состоявшимися

Более 33% избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана, выборы признаны состоявшимися, сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11.00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателей, или 33,6% от общего списка», – цитирует РИА «Новости» Кучкарова.

В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).

По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 млн избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане могут проголосовать и за рубежом. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.

В воскресенье в Узбекистане начали работу 10760 избирательных участков для голосования на выборах президента страны.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и «Адолат» («Справедливость») – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.