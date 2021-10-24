 

Тамада-журналист – Личное мнение

24.10.2021, 10:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ставшая примерно 2342-й, кто похайпился на теме изнасилований в СИЗО, и первой, кто слетал с сотрясением черепной коробки для этого до Парижа, тамада Ксения Собчак оказалась на озере Комо по своей основной специальности.

Ксюшу позвали сочетать прекрасную пару: 24-летнюю Софи-Антуанетту Дилуа, дочку владелицы мехового ателье, и 60-летнего бывшего чиновника правительства Андрея Вавилова.

https://t.me/lenamiro/10003

Прекрасная пара. Он — романтичен, нежен и полон надежд на будущее. У неё — не налезло кольцо на палец.

Но органичнее всех тут, конечно, была Собчак.

Именно такой должна быть совдеповская сочетающая из ЗАГСа. Высокомерная, некрасивая, платье — в пол. Зализала последние волосёнки и вкрадчиво басом вещает банальности.

Можно долго пинать Ксюху за её поведение, но вот тут против очевидного не попрёшь — идеальная тамада.


С тамадой фотографируются гости. Жених и невеста. Фото: Соцсети

Сначала сочетала. Затем зажгла в зале. Никто из гостей не скучал, а невеста даже станцевала на стуле.

Видео длинное, но оно стоит того, чтобы его посмотреть. Получите удовольствие, взглянув краем глаза, как веселятся люди с деньгами:

https://t.me/lenamiro/10004

Эта тамада обиделась на Администрацию Президента за то, что её не взяли сидеть в Госдуму. Она же вопила со сцены про либеральные ценности, где толпа никак не могла понять, зачем ведущая публичной трансляции лезет к ним. Ксения была и кандидатом в Президенты России — вы помните? Теперь же она считает себя журналистом и хайпится на изнасилованиях.

Не ценит Собчак свою единственную способность — быть тамадой. Да, в этом она тоже далеко не лучшая, но всё равно хороша. Особенно на свадьбах, когда местечковым провинциалам и забытым всеми героям нужно внимание публики.

Пусть и токсичное.

А как по-вашему, Собчак журналист или тамада? Скажите ей, она совсем запуталась. Видимо, сотрясение и бурная жизнь после него сказывается.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Мнение: Армяне и Азербайджанцы – решайте вопросы иначе

04.07 / Мнение: Пагубные заблуждения

26.10 / НЛО и межпространственные инопланетные существа

18.08 / Интервью с двойником Ельцина к 30-летию августовского путча: «Вообще я человек непьющий, но тогда я хорошенько поддал»

29.06 / Шесть самых упорных знаков зодиака, которые никогда не просят помощи

19.08 / В мире: Достройке «Северного потока-2» угрожает шпионаж

20.07 / Егор Крид намерен создать свою линию косметики

27.10 / Пьяный Киркоров стал хедлайнером на закрытой вечеринке Моргенштерна

10.05 / NI: Из-за недостаточного финансирования армии США грозит крах

20.10 / Женщина встретила пришельца с Венеры и родила от него ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика