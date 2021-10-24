Тамада-журналист – Личное мнение

Ставшая примерно 2342-й, кто похайпился на теме изнасилований в СИЗО, и первой, кто слетал с сотрясением черепной коробки для этого до Парижа, тамада Ксения Собчак оказалась на озере Комо по своей основной специальности.

Ксюшу позвали сочетать прекрасную пару: 24-летнюю Софи-Антуанетту Дилуа, дочку владелицы мехового ателье, и 60-летнего бывшего чиновника правительства Андрея Вавилова.

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Прекрасная пара. Он — романтичен, нежен и полон надежд на будущее. У неё — не налезло кольцо на палец.

Но органичнее всех тут, конечно, была Собчак.

Именно такой должна быть совдеповская сочетающая из ЗАГСа. Высокомерная, некрасивая, платье — в пол. Зализала последние волосёнки и вкрадчиво басом вещает банальности.

Можно долго пинать Ксюху за её поведение, но вот тут против очевидного не попрёшь — идеальная тамада.



С тамадой фотографируются гости. Жених и невеста. Фото: Соцсети

Сначала сочетала. Затем зажгла в зале. Никто из гостей не скучал, а невеста даже станцевала на стуле.

Видео длинное, но оно стоит того, чтобы его посмотреть. Получите удовольствие, взглянув краем глаза, как веселятся люди с деньгами:

https://t.me/lenamiro/10004

Эта тамада обиделась на Администрацию Президента за то, что её не взяли сидеть в Госдуму. Она же вопила со сцены про либеральные ценности, где толпа никак не могла понять, зачем ведущая публичной трансляции лезет к ним. Ксения была и кандидатом в Президенты России — вы помните? Теперь же она считает себя журналистом и хайпится на изнасилованиях.

Не ценит Собчак свою единственную способность — быть тамадой. Да, в этом она тоже далеко не лучшая, но всё равно хороша. Особенно на свадьбах, когда местечковым провинциалам и забытым всеми героям нужно внимание публики.

Пусть и токсичное.

А как по-вашему, Собчак журналист или тамада? Скажите ей, она совсем запуталась. Видимо, сотрясение и бурная жизнь после него сказывается.

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