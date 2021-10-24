 

“Она сошла с ума”. 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере

24.10.2021, 10:36, Новости дня
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“Учитесь у прошлого и творите свою собственную историю”, – подписала она снимки.

На фотографиях певица позирует на диване, широко расставляя ноги или стоя на четвереньках спиной к камере.

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Публикация от Madonna (@madonna)

“Он действительно сошла с ума”, – прокомментировал lordvoldemaha.

“Все еще имеет отличное тело”, – добавила kimmiequeen.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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