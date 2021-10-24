 

В ближайшие три дня в Украине похолодает, ночью – до -9 °C – Укргидрометцентр

24.10.2021, 10:36, Новости дня
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“Территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, за счет чего осадков мы не ожидаем. Мы почувствуем значительное снижение температуры воздуха, особенно ночью. Порывистый ветер, который беспокоил нас предыдущие несколько дней, наконец уменьшит свои скорости”, – сказано в прогнозе на 24–26 октября. 

Осадков на большей части территории Украины не прогнозируют, исключение – оккупированный РФ Крым, а также южно-восточные регионы страны. 

Ветер – преимущественно юго-западный, 5–12 м/с. 

“В ближайшие трое суток ожидается понижение температуры: ночью 0… +5 °C, днем +6… +11 °C, в южной части ночью +3… +8 °C, днем +10… +15 °C; 25-26 октября в Украине ночью +1… +5 °C, в Карпатах и восточных областях +6… +9 °C, днем +3… +8 °C, на Закарпатье +9… +14 °C”, – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/UkrHMC/videos/4468027733282787/


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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