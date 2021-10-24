 

“Зачем так втягиваться?” В сети обсуждают новое фото Каменских с отдыха

24.10.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вайбы воскресного утра”, – написала она.

На снимке певица предстала в белой футболке и широких джинсах. Геотег певица в публикации не поставила, поэтому где точно сделано фото неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Зачем там втягиваться?” – Спрашивает ta.ta3499.

“Какая же вы изумительно красивая”, – отметила beka_manhattan.

Контекст:

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте “Потап и Настя”, в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / Пожары в Харьковской области. Объявлена чрезвычайная ситуация

01.10 / Стартовал первый этап всероссийской переписи населения

25.06 / Минцифры рассказало о планах предоставить QR-код переболевшим COVID к 30 июня

11.09 / Рассекречены шпионские снимки лимузина Cadillac XT5

01.01 / Костюк: С COVID-19 украинская власть показала полный инфантилизм, занимаясь популизмом. Особенно остро это чувствовалось по приезду из США

24.08 / Политолог связал выплаты пенсионерам и военным с восстановлением экономики России

30.09 / Трамп заявил, что Burisma платила Хантеру Байдену $183 тыс. в месяц, его отец отрицает

24.06 / Двое полицейских могли по просьбе экс-нардепа Дейдея сопровождать в Украине подозреваемых в покушении на лидера черногорской группировки – “Слідство.Інфо”

12.11 / СМИ утверждают, что у главы Службы нацбезопасности Армении произошел сердечный приступ. В правительстве это опровергли

19.06 / В США не выпустили из порта круизный лайнер после выявления коронавируса у экипажа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика