 

Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является вопросом времени – дипломат Кулеба

24.10.2021, 10:14, Разное
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Стремление Украины вступить в НАТО и ЕС обсуждается уже не первый год. Данная тема периодически выносится на повестку для определенных политических целей.

Очередное громкое заявление, связанное с этим, сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, Незалежная получит возможность нести ответственность за безопасность и процветание Европы.

Кулеба сообщил, что Киев взял соответствующий внешнеполитический курс. Политик отметил, что на сегодняшний день у Украины есть много актуальных проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Так или иначе, дипломат охарактеризовал последние несколько десятков лет украинской истории фразой “большой успех”.

Министр иностранных дел страны считает, что Украина уже смогла стать перспективным европейским государством. Стоит отметить, что несколько дней назад Кулеба также высказывался по данному поводу. Он говорил, что Европа будет неполноценной без Украины.

При этом у депутата Верховной рады Надежды Савченко иное мнение на этот счет. Она убеждена, что Незалежная не готова к членству в НАТО.



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