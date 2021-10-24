 

Филиппов день: традиции и приметы 24 октября

24.10.2021, 10:14, Разное
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История

Этот церковный праздник в народе называют Филиппов день. Известно, что родился святой в Кесарии Палестинской. Апостол был женат, воспитывал четырех
дочерей.

За твердость в
христианской вере ученики Иисуса Христа избрали Филиппа одним из диаконов. В этот православный праздник верующие вспоминают судьбу святого. Так, когда начались гонения на христиан, Филипп покинул Иерусалим и отправился
странствовать, проповедуя веру христову. Говорят, он творил чудеса и
изгонял злых духов. Умер святой в глубокой старости.

Что нельзя делать 24 октября

Зная о том, какой сегодня праздник, люди часто задаются вопросом: что можно нельзя делать в Филиппов день? 24 октября 2021 года нельзя лениться и бездельничать. Наши предки
верили, что чем продуктивнее пройдет день, тем удачнее будет следующий год. Кроме того, нельзя в этот церковный праздник брать
деньги в долг – это к нищете и ссорам. Также нельзя в Филиппов день стирать.

Приметы и традиции

Как и на любой церковный праздник, в народе есть свои приметы и традиции. Наши предки большое внимание уделяли тому, какой будет погода в этот день.

  • Если 24 октября выпал снег, то весна будет ранней.
  • Если на Филиппов день на небе
    месяц в дымке, скоро будет ненастная погода.
  • Если 24 октября на деревьях шумит листва, то это к снегопаду. Если же небо ясное – к морозам.


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