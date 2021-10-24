Фигурист Соловьев сравнил танцы в паре с Бузовой и Бородиной

В новом сезоне проекта «Ледниковый период» фигурист Дмитрий Соловьев выступает в паре с Ксенией Бородиной. Ранее его партнершей была Ольга Бузова, поэтому он сравнил звезд по способностям и эмоциональному состоянию.

По словам Соловьева, Бузова часто не могла сдержать слезы после комментариев судей или критики в свой адрес. Ксения Бородина в этом плане более устойчива, не позволяя себе плакать. По этой причине с последней фигуристу намного легче, ведь он не знает, как успокаивать или утешать плачущую женщину. Ксения Бородина старается закрываться в себе, не демонстрируя свои эмоции при партнере, что Соловьева устраивает.

Что касается технических элементов звезд, то у Бузовой имеется опыт выступлений и танцев на сцене, а Бородина, впервые встав на лед, выглядела «каракатицей». Соловьеву приходится много работать над хореографическими элементами и проявлением эмоций во время танца с новой партнершей. Бородина и Соловьев много общаются за пределами проекта, но это происходит в присутствии его супруги, поэтому речи о романе не может быть. Более того, партнеры обсуждают исключительно рабочие моменты, касающиеся фигурного катания, цитирует слова Соловьева издание «Слово и дело».