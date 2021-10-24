 

Некоторые пенсионеры в России получат повышенную выплату в ноябре

24.10.2021, 9:52, Разное
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Некоторые пенсионеры в ноябре смогут получить повышенную выплату. Об этом пояснила заместитель декана экономического факультета в РУДН Елена Григорьева.
Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет, а также о людях, которые вышли на пенсию летом текущего года. Для первой категории граждан предусмотрен двойной размер страховой выплаты. Его сумма составляет свыше 12 тысяч рублей.

В российском законодательстве не предусмотрена индексация пособий для работающих пенсионеров. При этом, когда житель прекратил трудовую деятельность и вышел на пенсию не ранее июля в текущем году, то в его случае произойдет перерасчет пенсионной выплаты.

Также повышение пенсий ждет шахтеров и бывших летчиков, пояснила Григорьева. С первого числа грядущего месяца эти категории граждан затронет плановый перерасчет пенсий. До 30 апреля пособие для шахтеров составляло 3,8 тысяч рублей, а для летчиков – 12,4 тысячи, сообщается в материале издания inforeactor.



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