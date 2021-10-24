 

Умерла актриса Татьяна Бестаева

24.10.2021, 9:51, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНародная артистка РСФСР Татьяна Бестаева, известная по фильмам «Тени забытых предков», «Матрос с «Кометы» и «Семь стариков и одна девушка», скончалась 23 октября на 85-ом году жизни, сообщила руководитель пресс-службы Государственного академического театра имени Моссовета Татьяна Горина.

Горина сообщила, что актриса «скончалась сегодня утром после продолжительной болезни», передает ТАСС.

Бестаева родилась 13 июня 1937 года. В 1961 году окончила ВГИК. С 1961 года работала в Театре имени Моссовета.

В 1976 году получила звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1990 – Народной артистки РСФСР.

Была награждена орденом Дружбы, являлась лауреатом премии «Театральная весна» за роль Капы в спектакле «Вдовий пароход».

В числе ее наиболее известных киноработ – роль Палагны в фильме «Тени забытых предков» (1964), а также роли в таких картинах как «Матрос с «Кометы» (1958), «Человек идет за солнцем» (1961), «Семь стариков и одна девушка» (1968), «Дни хирурга Мишкина» (1976).



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