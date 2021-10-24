 

Украинскую Славянскую ТЭС остановили из-за отсутствия угля

24.10.2021, 9:51, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа Украине остановили Славянскую тепловую электростанцию из-за нехватки угля сообщила компания «Укрэнерго».

К 14.00 субботы оба блока теплоэлектростанции остановили, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинской компании.

До этого «Укрэнерго» отмечала, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшилась, на складах в 3,9 раз меньше сырья, чем необходимо, а на некоторых ТЭС этого топлива осталось лишь на несколько дней.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.

А бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.



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