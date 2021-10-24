 

Названы самые выгодные направления для путешествий по РФ на Новый год

24.10.2021, 9:51, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Санкт-Петербург, Казань и Сочи выгоднее всего отправиться из Москвы на новогодние каникулы с 30 декабря по 9 января, рассказали специалисты сервиса OneTwoTrip.

Билеты на самолет из Москвы в Петербург на Новый год обойдутся в 1250 рублей и выше, в зависимости от опций, в Сочи – 1300 рублей, в Казань – 1500 рублей, передает RT. 

В десятку лидеров попали также каникулы во Владикавказе, куда билет из Москвы будет стоить от 1900 рублей, в Уфе, Ставрополе и Ульяновске – от 2000 рублей, на 100 рублей дороже – в Калининграде и Петрозаводске. На праздники в Краснодар и Минеральные Воды можно прилететь за 2200 рублей. В Оренбург – от 2400 рублей, в Пермь – от 2500 рублей, а в Махачкалу и Астрахань – от 2600 рублей.

Для жителей Санкт-Петербурга топ-10 выгодных направлений возглавляет Москва – билеты от 1250 рублей, Брянск – 2500 рублей, Сочи или Калининград – от 3300 рублей. Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде можно провести, прилетев в город за 3450 рублей, в Казани и Тюмени – за 3500 рублей.

В десятке лидирующих по выгоде направлений вылета из Петербурга также Пермь, Уфа или Минеральные Воды – стоимость билетов от 3700 рублей. В Киров можно отправиться за 3750 рублей, во Владикавказ или Чебоксары – за 3780 рублей. В Архангельск – за 3800 рублей, в Ставрополь – за 4000 рублей. 

Ранее градоначальник Алексей Копайгородский заявил, что сочинские отели в зимний сезон ждут нагрузку около 80%, на новогодние праздники она станет еще выше. 



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