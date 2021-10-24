Опасения насчёт России мешают НАТО сосредоточиться на Китае

США пытаются направить всё внимание НАТО на нарастающую конкуренцию со стороны Китая, однако многие члены блока не в восторге от такого подхода, так как он, по их мнению, отвлекает от угрозы со стороны России, пишет Defense News. Как отмечает портал, восточноевропейские члены НАТО считают, что РФ очень хотела бы, чтобы США отвлеклись на Китай, поэтому блок должен послать Москве «сильный и единодушный» сигнал.



Reuters

Одна из главных задач министра обороны США Ллойда Остина на конференции министров НАТО состояла в том, чтобынаправить внимание альянса на Китай, однако некоторые восточноевропейские союзники Вашингтона указывают на то, что соперничество США и Китая не должно задвигать на второй план опасения по поводу России, пишет Defense News.

Данная встреча привела к заключению новых соглашений в сфере инвестиций и технологий, что подчёркивает то внимание, которое Пентагон уделяет технологическому соперничеству с Китаем. При этом Остин ясно дал понять, что, когда речь заходит об отношениях с Пекином, США явно считают НАТО своим козырем.

«Что касается Китая, то позвольте сказать мне вот что… союзы вроде НАТО — это одна из наших самых сильных сторон, — заявил Остин. — Мы видим, что наши союзники и партнёры в Индо-Тихоокеанском регионе заинтересованы в том, чтобы регион оставался свободным и открытым, а международный порядок, основанный на правилах, никуда не делся».

Вместе с тем, как отмечает портал, проблемы Запада в отношениях с Россией не только не исчезли, но и стали более острыми. Это вызвано как сосредоточением российских войск на украинской границе, которое наблюдалось не так давно, так и постоянной пикировкой военных и дипломатов обеих сторон. В свете подобного развития ситуации генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе заявил, что отношения с Москвой «не были такими сложными со времён окончания холодной войны».

В результате некоторые восточноевропейские союзники, встревоженные такой обстановкой, хотят, чтобы США усилили своё военное присутствие в регионе. При этом их терзают опасения, что Пентагон может сократить свою группировку на восточном фланге НАТО.

«Россия, конечно, хочет, чтобы США отвлеклись куда-то далеко, на Тихий океан, а не следили за нашим регионом, — заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. — Мы должны говорить о том, какой сигнал мы посылаем России, и наш сигнал должен быть общим, сильным и единодушным».

На фоне просьб восточноевропейских государств в адрес администрации Байдена не упускать из виду угрозу со стороны РФ Остин посетил ряд стран, включая Румынию, Украину и Грузию, с целью заверить тех в том, что Америка по-прежнему их поддерживает.

Вместе с тем, несмотря на всю ободряющую риторику, США сообщили, что в ближайшем времени они не собираются наращивать своё постоянное военное присутствие в Европе. Союзникам Америки придётся подождать, пока Пентагон закончит пересмотр своей глобальной военной стратегии, в которой, как ожидается, будет уделяться больше внимания Китаю и России.

При этом пересмотр стратегии может привести к значительным переменам в плане американского присутствия на Ближнем Востоке, в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то время как Германия и Франция воздержались от того, чтобы назвать Китай противником, администрация Байдена пытается склонить своих союзников к тому, чтобы они выступили единым фронтом против военной агрессии Китая в Тихом океане и нарушений Пекином прав человека. В частности, Байден смог записать на свой счёт победу, когда в июне лидеры НАТО указали на Китай как на постоянную угрозу безопасности.

На этой неделе Столтенберг также заявил, что новые соглашения альянса в области искусственного интеллекта и военных технологий «касаются в том числе и вызовов, связанных с расцветом Китая».

«Мы в НАТО видим фундаментальный сдвиг, в результате которого мы сейчас сосредотачиваем наши усилия на коллективной обороне, чтобы отреагировать на рост конкуренции в мире, на соперничество между государствами. Сюда, конечно, относится и расцвет Китая, который коренным образом меняет глобальную расстановку сил», — подчеркнул он.

При этом министры обороны нескольких прибалтийских стран, которые граничат с Россией, заявили, что США и их союзники по НАТО должны быть готовы к вызовам как со стороны Москвы, так и со стороны Пекина. В противном случае, по их мысли, они рискуют стать жертвами новой агрессии.