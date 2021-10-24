«Создал самую опасную версию Путина» — CNN о просчётах политики Запада в отношении России

Западные страны довольно вялой реакцией на «агрессию» РФ и нежеланием понять намерения российского лидера Владимира Путина позволили Москве становиться всё более воинственной и уверенной в себе, пишет CNN. Теперь, как отмечается на сайте телеканала, у Путина есть рычаги давления на Европу и он без колебаний ими воспользуется.



Reuters

«Возрождающаяся» при президенте Владимире Путине РФ постоянно вызывает беспокойство Запада. И, как отмечает CNN, это беспокойство не беспочвенно, так как Москва за это время стала очень уверенной в себе.

Будь то «аннексия части другого государства*, поддержка иностранного диктатора в войне или отравление диссидентов», Кремль при Путине, как отмечается на сайте телеканала, больше не ждёт признания Запада, который позволил Москве становиться всё более воинственной, не оказывая особого влияния на её поведение.

В последние несколько недель мир убедился в уверенности Москвы. И сейчас, когда цены на газ взлетели из-за сокращения поставок этого ископаемого топлива Россией, а российский лидер разрывает непрочные дипломатические связи страны с НАТО, CNN задумался о том, насколько серьёзным стало то, что «западные политики неправильно поняли Путина и проигнорировали его готовность использовать имеющееся в его распоряжении оружие».

В частности, энергетический кризис выявил очень мощный инструмент, который дал стране рычаг давления в отношениях с Европой: её запасы газа. В частности, возникшая недавно нехватка газа в очередной раз подтвердила не только экономические, но и геополитические риски зависимости ЕС от России.

Помимо финансовых и геополитических преимуществ, которые может принести зависимость Европы от российского газа, это также помогает Путину на родине, позволяя утверждать, что «Запад всё время делает что-то не так». При этом президент РФ создаёт себе образ лидера, «пытающегося вернуть гордость своей стране и с удовольствием использующего возможности, предоставляемые наивным» Западом.

«После окончания холодной войны многие представители поколения Путина считали, что РФ всё ещё находится в состоянии политической войны с Западом. Ситуация ещё больше обострилась после аннексии Крыма* в 2014 году, и именно это объясняет, почему сейчас, как мы видим, РФ гораздо свободнее развёртывает свои войска у международных границ, распространяет дезинформацию и преследует политических диссидентов. Что касается России, она находится в состоянии боевой готовности», — заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

Однако, по словам эксперта, «для Запада Россия, конечно, чрезвычайно раздражающий фактор, но вряд ли она представляет большую угрозу».

По мнению ряда аналитиков, довольно ограниченный характер угрозы, исходящей со стороны Путина, привёл к тому, что Запад довольно слабо реагирует на «агрессию России». Это, в свою очередь, позволяет Путину «проворачивать свои акты агрессии, не сталкиваясь при этом с какими-либо серьёзными последствиями».

В частности, Запад осудил отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, однако, так как оно не представляет практически никакой угрозы для самого Соединённого Королевства, там ограничились лишь санкциями в адрес нескольких представителей окружения Путина.

«Давняя ошибка Запада состоит в том, что он рассматривает каждый враждебный акт РФ как изолированный инцидент, вместо того чтобы целиком увидеть общий портрет России, которая не стремится играть по правилам Запада», — приводит CNN слова старшего научного сотрудника Королевского института международных отношений Кира Джайлза.

По мнению ряда экспертов, наибольшую ценность для Путина представляет истерия и преувеличение той угрозы, которую представляет российский лидер, в совокупности с довольно ограниченной ответной реакцией со стороны Запада на «откровенно враждебные действия».

Несмотря на всю «истерику» вокруг РФ последнее десятилетие, вполне вероятно, что именно нежелание Запада понять Путина помогло «создать самую опасную версию этого человека из всех возможных», полагает CNN.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).