 

Победительница “Холостяка 9” Квиткова топлес показала, как выглядит спустя три месяца после родов

24.10.2021, 9:44, Новости дня
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Квиткова записала короткое видео, на котором предстала топлес и одетой только в черные трусики.

“Пока так. Впереди 30-дневный хард ворк”, – прокомментировала свой вид девушка.

Скриншот: kvittkova / Instagram

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу “Холостяк”, главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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