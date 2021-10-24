Саакашвили голодает уже 24-й день. В Батуми участники многотысячной акции требовали его освобождения

23 октября в Батуми прошла многотысячная акция оппозиции под лозунгом “Борьба до победы”, пишет “Грузия Online”. Участники пришли на митинг с баннерами “Вместе за свободу и перемены”, “Свободу Мише”.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/416000333228903

Кандидат в мэры Батуми от партии “Национальное движение” Георгий Киртадзе обратился к митингующим, заявив о недопустимости содержания под стражей Саакашвили.

“Дело чести для всех патриотов, живущих в этой стране, независимо от их политических взглядов или партийной принадлежности – чтобы третий президент Грузии не был политическим заключенным. Михаил Саакашвили должен быть последним политическим заключенным в этой стране”, – сказал он.

Как сообщает “Эхо Кавказа”, освобождение Саакашвили – одно из требований митингующих.

“Приветствую вас, господин Миша! Вы прекрасно знали, на что идете. Знали, что, приехав в Грузию, рискуете своим здоровьем и жизнью, но пошли на этот шаг и сдержали слово, как всегда. Вас наказывают за все, чего вы добились в этой стране. Свобода и демократическое развитие – вот главное, за что вы боролись всю свою жизнь”, – сказал Киртадзе на митинге.

Канал Mtavari обнародовал в Facebook кадры из акции протеста.

https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/1016189415829613/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила его возлюбленная, народный депутат Украины от “Слуги народа” Елизавета Ясько. Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила Ясько.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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