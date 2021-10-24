В мире сделали более 6,84 млрд прививок от коронавируса

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 29,3 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);

Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 21,8% населения);

страны Евросоюза (585,7 млн доз, полностью вакцинированы 66,5% населения);

США (412,9 млн доз, полностью вакцинированы 57,4% населения);

Бразилия (266,2 млн доз, полностью вакцинированы 52,5% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (94,5%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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