В мире сделали более 6,84 млрд прививок от коронавируса
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 29,3 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);
Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 21,8% населения);
страны Евросоюза (585,7 млн доз, полностью вакцинированы 66,5% населения);
США (412,9 млн доз, полностью вакцинированы 57,4% населения);
Бразилия (266,2 млн доз, полностью вакцинированы 52,5% населения).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (94,5%).
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет