В России введут штрафы за кашель и чиханье в общественных местах

В целях борьбы с коронавирусом и иными инфекционными заболеваниями, в России введут штрафы за кашель и чиханье в общественных местах.

Соответствующий законопроект был принят Государственной думой. КОАП РФ будет дополнен статьей 6.37 «Кашель и чиханье, осуществляемое лицом, находящимся в общественном месте».

Норма предполагает штраф в размере 1000 рублей за деяние, совершенное впервые и 5000 рублей при повторном нарушении. В случае, если гражданин совершает правонарушение три и более раз в месяц, он может быть подвергнут административному аресту сроком до 15 суток.

– Уже сто раз говорили, что если у вас имеются симптомы ОРВИ (насморк, кашель и чиханье), то необходимо оставаться дома и не разносить заразу. Но люди видимо не понимают по-хорошему, поэтому придется ввести такое наказание, ради защиты здоровья граждан? – комментирует инициативу автор законопроекта Алена Попова.

Изменения в закон вступят в силу 10 ноября 2021 года.

—