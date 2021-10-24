 

В России введут штрафы за кашель и чиханье в общественных местах

24.10.2021, 9:31, Разное
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В целях борьбы с коронавирусом и иными инфекционными заболеваниями, в России введут штрафы за кашель и чиханье в общественных местах.

Соответствующий законопроект был принят Государственной думой. КОАП РФ будет дополнен статьей 6.37 «Кашель и чиханье, осуществляемое лицом, находящимся в общественном месте».

В России введут штрафы за кашель и чиханье в общественных местахНорма предполагает штраф в размере 1000 рублей за деяние, совершенное впервые и 5000 рублей при повторном нарушении. В случае, если гражданин совершает правонарушение три и более раз в месяц, он может быть подвергнут административному аресту сроком до 15 суток.

– Уже сто раз говорили, что если у вас имеются симптомы ОРВИ (насморк, кашель и чиханье), то необходимо оставаться дома и не разносить заразу. Но люди видимо не понимают по-хорошему, поэтому придется ввести такое наказание, ради защиты здоровья граждан? – комментирует инициативу автор законопроекта Алена Попова.

Изменения в закон вступят в силу 10 ноября 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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