После ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем «Камаз» в Яшкульском районе Калмыкии, в результате которого погибли и пострадали люди, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«Следственными органами СК РФ по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), – сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье ночью в Калмыкии грузовик «КамАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом «Неоплан», следовавший по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург. Погибли шесть человек, в том числе ребенок, восемь пострадали.

Спасатели ГУ МЧС РФ по Республике Калмыкия уточнили, что после столкновения произошла деформация корпусов транспортных средств. Пострадавших и погибших пришлось вызволять из салонов с применением специнструментов.