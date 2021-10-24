 

В РФ захотели ввести систему выявления курильщиков в неположенных местах

24.10.2021, 9:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские специалисты намерены создать систему, которая будет отслеживать курящих сигареты и вейпы в неположенных местах, сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», – приводит RT заявление пресс-службы.

Отмечается, что программа таким образом позволит исключить возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций. Она станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая в режиме реального времени анализирует видео с камер, детектирует на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные зоны.

Как пояснили разработчики, систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город».

Уточняется, что в создании прототипа будут задействованы студенты российских вузов, принимающие участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Им предстоит создать сам алгоритм обнаружения курения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила проверять школьников во время медосмотра на употребление никотина.



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