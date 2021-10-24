 

В Украине подтвердили почти 21 тыс. новых случаев COVID-19, среди заболевших – более 1,5 тыс. детей

24.10.2021, 8:50, Новости дня
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Среди новых заболевших 1533 ребенка и 237 медработников. 

“Также за минувшие сутки госпитализированы – 5924 человека, летальных случаев – 386, выздоровели – 6081 человек. За все время пандемии в Украине заболело – 2 769 405 человек, выздоровели – 2 375 776 человек, летальных случаев – 63 872”, – говорится в сообщении. 

Согласно информации на сайте Минздрава, 329 757 сейчас болеют COVID-19. 

21 октября, в стране выявили рекордные 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции, 22 октября – 23 229 случаев. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1978768615619567

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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