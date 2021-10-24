Гаркалина ввели в кому

Актера Валерия Гаркалина, болеющего коронавирусной инфекцией, ввели в состояние искусственной комы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Гаркалин находится в критическом состоянии, он подключен к ЭКМО, из-за сепсиса ему делают переливание крови, информирует «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ему уже диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.

Ранее в субботу сообщалось, что у Гаркалина почти полностью поражены легкие.

Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.