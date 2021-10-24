Гаркалина ввели в кому
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Актера Валерия Гаркалина, болеющего коронавирусной инфекцией, ввели в состояние искусственной комы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Гаркалин находится в критическом состоянии, он подключен к ЭКМО, из-за сепсиса ему делают переливание крови, информирует «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что ему уже диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.
Ранее в субботу сообщалось, что у Гаркалина почти полностью поражены легкие.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Смотреть комментарии → Комментариев нет