 

Гаркалина ввели в кому

24.10.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАктера Валерия Гаркалина, болеющего коронавирусной инфекцией, ввели в состояние искусственной комы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Гаркалин находится в критическом состоянии, он подключен к ЭКМО, из-за сепсиса ему делают переливание крови, информирует «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ему уже диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.

Ранее в субботу сообщалось, что у Гаркалина почти полностью поражены легкие.

Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Бутусов: Крымская платформа стала первой системной внешнеполитической инициативой Зеленского, которая направлена на защиту государственных интересов Украины в войне с Россией

27.09 / Украина хочет провести встречу лидеров “Нормандской четверки” до завершения каденции Меркель – Ермак

08.11 / Министерство культуры Украины предлагает внести объекты Чернобыльской зоны в список всемирного наследия ЮНЕСКО

19.07 / Российской ракете «Протон» исполнилось 55 лет

20.12 / Ученые впервые смоделировали объединение органических молекул в условиях космоса

18.08 / Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

07.11 / Экс-посол ФРГ в России – в отношениях с Москвой нужно «использовать все мосты»

01.08 / Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле армянских позиций

07.11 / Одесса объявила траур в связи со смертью Жванецкого

21.09 / Инфекционист-пульмонолог: Штамм “Дельта” заразнее, но угроза от него не больше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика