На Украине испугались Карибского кризиса «наоборот»

Слова президента РФ Владимира Путина о возможности появления американских ракет на Украине являются плохим знаком для Киева, сообщил депутат Верховной рады Олег Волошин.

«И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!» – сообщил российский лидер на заседании Валдайского клуба.

Волошин в Facebook сравнил эту ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда СССР разместил свои ракеты на Кубе, в результате чего сверхдержавы оказались на грани войны. Тогда Вашингтон не собирался терпеть, что американские города оказались досягаемыми целями для СССР.

По словам политика, в случае размещения ракет на Украине в подобном положении окажется Россия. Он отметил, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу.

«О Карибском кризисе написано более чем достаточно. Советую почитать. В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут», – сообщил депутат.

Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс. Пушков сравнивал принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

Также страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент РФ Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.