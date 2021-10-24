 

Пушков счел отчаянием просьбу Молдавии к Украине о поставке газа

24.10.2021, 8:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМолдавии придется самой находить решение по выходу из газового кризиса, не рассчитывая на помощь США и Европы, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Говоря о просьбе Кишинева к Киеву о поставках голубого топлива, парламентарий отметил, что просить газ у Украины могут только «совсем отчаявшиеся люди».

«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те «молекулы свободы», которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы – величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли. Так что выпутываться Молдавии придется самой», – написал Пушков в Telegram.

Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов завил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток. 

Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов. Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.

Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи. Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.



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