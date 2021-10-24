10 главных правил от жителей Японии, которые делают их самыми счастливыми

Япония – страна, которая интересна многим людям. Побывавшие там туристы, получают массу новых впечатлений, ведь оказавшись в Японии, они сравнивают страну с другой планетой.

Здесь свой ритм жизни, а граждане весьма продуктивны. Предлагаем ознакомиться с принципами, согласно которым живут японцы.

1. Строгое соблюдение правил

Японцы соблюдают все правила. На дорогах городов вряд ли вы столкнетесь с пробкой, а в метро каждый пассажир ждет своей очереди.

2. Планета – дом наш

В Японии высоко ценится то, что дарит нам природа.

3. Идеальный порядок

Каждый японец – перфекционист.

Совсем недавно мы писали о «15 странных явлений из Японии, которые вызовут недоумение у любого русского» — посмотрите, это очень интересно.

4. Ответственность за профессиональные обязанности

Система озвучивания действий вслух на работе позволяет японцам делать свои обязанности качественно.

5. Яркая одежда

Практически все жители предпочитают яркую одежду, так как считают, что это поднимает настроение.

6. Вежливость и внимание

Вежливость и внимание к старшему поколению здесь воспитываются с детства.

7. Знания – сила

Японцы всегда учатся, так как считают, что это делает жизнь проще.

8. Пространство на вес золота

В Японии нет места, которое применяется не по назначению.

9. Технологии – залог развития

Инженеры в этой стране всячески стремятся сделать жизнь людей проще посредством инновационных технологий.

10. Спорт – здоровое тело и дух

Японцы предпочитают здоровое питание и умеренные физические нагрузки.

Совсем недавно мы писали о «15 вещах, которые нельзя делать в Японии, но все они покажутся странными любому русскому» и вам очень понравится эта подборка.