В Соединенных Штатах создали очень острый и прочный деревянный нож

Как пояснили ученые из американского университета Мэриленда, изготавливать ножи из древесины намного лучше, чем из металла и даже из керамики. В процессе исследований они нашли именно такой способ обработки, при котором дерево становится тверже и прочнее стали.

Дело в том, что целлюлоза сама по себе тверже обыкновенного железа. Но в древесине ее, как правило, чуть меньше половины. Остальное е – вода и связующие вещества.

Ученые удалили «все лишнее», затем подвергли дерево сдавливанию, обработке высокой температурой, придали форму ножа, заточили и покрыли специальным лаком, чтобы защитить от влаги. Получился режущий инструмент, совершенно не уступающий по своим качества самым острым стальным и керамическим ножам.