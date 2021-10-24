После убийства животных в приюте для собак в Воронеже возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 13 собак в частном приюте для животных в Воронеже, сообщили в ГУМВД по региону.

Информация об убийстве животных в частном приюте «Дора» Воронежа появилась в пятницу в местных СМИ, сообщалось о 16 погибших собаках. Полиция начала проверку обстоятельств случившегося.

«Сегодня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 (УК РФ) по факту гибели животных. Причина смерти устанавливается. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 животных», – передает РИА «Новости» комментарий представителя ГУМВД по региону.

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Владелец приюта «Дора» Юрий Шамарин, заявил, что в субботу нашли еще двух убитых собак, таким образом, речь идет о 18 погибших животных.

На странице приюта сообщается, что «за одну кровавую ночь убили около 20 собак». «Спланированно, хладнокровно, стреляли по беззащитным собакам, резали горло и убивали», – говорится в сообщении.

Ранее в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове отравились кормом около 150 собак, 16 из них погибли.