После убийства животных в приюте для собак в Воронеже возбудили дело

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24.10.2021, 7:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПолиция возбудила уголовное дело по факту гибели 13 собак в частном приюте для животных в Воронеже, сообщили в ГУМВД по региону.

Информация об убийстве животных в частном приюте «Дора» Воронежа появилась в пятницу в местных СМИ, сообщалось о 16 погибших собаках. Полиция начала проверку обстоятельств случившегося.

«Сегодня возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 (УК РФ) по факту гибели животных. Причина смерти устанавливается. Погибло, по предварительным данным, не менее 13 животных», – передает РИА «Новости» комментарий представителя ГУМВД по региону.

Статья «Жестокое обращение с животными» предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Владелец приюта «Дора» Юрий Шамарин, заявил, что в субботу нашли еще двух убитых собак, таким образом, речь идет о 18 погибших животных.

На странице приюта сообщается, что «за одну кровавую ночь убили около 20 собак». «Спланированно, хладнокровно, стреляли по беззащитным собакам, резали горло и убивали», – говорится в сообщении.

Ранее в приюте «Лохматая душа» в подмосковном Чехове отравились кормом около 150 собак, 16 из них погибли.



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