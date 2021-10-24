 

Вашингтон призвали к переговорам с Москвой и Пекином из-за «гиперзвука»

24.10.2021, 7:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРазвитие гиперзвукового оружия создает стимулы для войны, США, РФ и Китай должны обсудить эту сферу за столом переговоров, пишет американская пресса.

Washington Post отмечает, что эти три страны работают над новейшим гиперзвуковым оружием, которое представляет «опасность и проблемы». Подчеркивается, что «межконтинентальная баллистическая ракета может доставить ядерную боеголовку через океаны за 30 минут – кошмарный сценарий с начала холодной войны», передает «Звезда».

В WP указали, что США отстают в создании «гиперзвука». Многие эксперты призывают включить новейшие разработки в схему контроля над вооружением. При этом говорится о необходимости привлечения Китая к переговорам с США с сохранением российского участия, передает РЕН ТВ.

«Некоторые аналитики считают, что гиперзвук может изменить планы войны, создавая стимулы для нанесения удара по противнику первым и без предупреждения», – говорится в материале, авторы которого подчеркивают, что российские ракеты способны обойти ПРО США. Кроме того, указывается, на угрозу гонки вооружений.

Напомним, Пентагон

подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно

отстали от РФ и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве. Кроме того, в начале октября Военно-морской флот РФ провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота.



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