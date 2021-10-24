 

Вор обиделся на хозяина дома, и оставил письмо, которое рассмешило даже полицейских

24.10.2021, 7:38, Разное
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Случай произошел в Индии. Владелец вернулся домой после небольшого отпуска и понял, что стал жертвой вора.

Однако негативные эмоции быстро сменились позитивом, так как мужчина обнаружил письмо от обиженного злоумышленника. Печь в нем идет о том, что парень явно надеялся на более солидный «улов».

Текст записки выглядит следующим образом:

«Если у тебя нет денег, значит не стоит закрывать двери на замок».

Злоумышленнику удалось вынести пару ювелирных изделий, общей стоимостью в 30000 рупий, что равен примерно 28 000 рублей.

Та самая записка
Фото © Twitter / Anurag_Dwary

Полицейские приступили к расследованию, но похоже этот случай не будет раскрыт.

Эту историю опубликовал один из пользователей Твиттера. Читатели были удивлены, насколько же нахальный вор попался. Однако не обошлось и без шуток.

«Только в этой стране тебя могут отругать те, кому не удалось нажиться на твоем имуществе».

«Если к моему дому присматриваться грабители, я готов их разочаровать – жду такую же записку».

Совсем недавно мы публиковали пост как бывшие воры поделились своими лайфхаками, как они понимают, что грабить будут именно вашу квартиру и как этого избежать



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