Канадские ученые обнаружили углерод возрастом 2,5 млрд лет

Из университета Ватерлоо (Канада) сообщают, что во время исследования одного из камней рубинов им удалось обнаружить изотопы самого древнего из известных науке графита биогенного происхождения.

Изучение камня показали, что в нем содержится графит, который некогда был частью живого организма. Ученые сильно удивились, когда получили результаты изотопного анализа. В действительности, некий организм погиб примерно 2,5 миллиарда лет назад, разложился, превратился в графит, а затем стал частью драгоценного камня.

Кстати, и сам рубин нашли в Гренландии, откуда традиционно привозят самые древние по происхождению камни данного типа. Подробнее об открытии можно прочесть в журнале Ore Geology Reviews.