 

Канадские ученые обнаружили углерод возрастом 2,5 млрд лет

24.10.2021, 7:24, Новости дня
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Из университета Ватерлоо (Канада) сообщают, что во время исследования одного из камней рубинов им удалось обнаружить изотопы самого древнего из известных науке графита биогенного происхождения.

Изучение камня показали, что в нем содержится графит, который некогда был частью живого организма. Ученые сильно удивились, когда получили результаты изотопного анализа. В действительности, некий организм погиб примерно 2,5 миллиарда лет назад, разложился, превратился в графит, а затем стал частью драгоценного камня.

Кстати, и сам рубин нашли в Гренландии, откуда традиционно привозят самые древние по происхождению камни данного типа. Подробнее об открытии можно прочесть в журнале Ore Geology Reviews.



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