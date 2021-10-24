Ученые выяснили, как развивались военные технологии каменного века

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24.10.2021, 7:24, Новости дня
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Во времена неолита, то есть позднего каменного века, мотивы для развития военных технологий, усовершенствования оружия были теми же самыми, что и сейчас. Ученые же попытались эмпирическим путем установить наиболее вероятные пути эволюции в данной сфере.

Оказалось, что человечество совершало прорыв за прорывом в области вооружений еще задолго до создания индустриальной экономики. Не было ни военных заводов, ни конструкторских бюро. Но люди все-таки придумывали, как улучшить прицельность стрельбы из лука, пробивную способность копий и т.д.

С другой стороны, ученые все еще пытаются выяснить, в каком из регионов нашей планеты люди достигли во времена неолита самых больших успехов в усовершенствовании оружия.



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