Ученые выяснили, как развивались военные технологии каменного века

Во времена неолита, то есть позднего каменного века, мотивы для развития военных технологий, усовершенствования оружия были теми же самыми, что и сейчас. Ученые же попытались эмпирическим путем установить наиболее вероятные пути эволюции в данной сфере.

Оказалось, что человечество совершало прорыв за прорывом в области вооружений еще задолго до создания индустриальной экономики. Не было ни военных заводов, ни конструкторских бюро. Но люди все-таки придумывали, как улучшить прицельность стрельбы из лука, пробивную способность копий и т.д.

С другой стороны, ученые все еще пытаются выяснить, в каком из регионов нашей планеты люди достигли во времена неолита самых больших успехов в усовершенствовании оружия.