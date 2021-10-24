Стало известно о врачебном консилиуме по состоянию здоровья Саакашвили

Врачебный консилиум будет собран из-за состояния здоровья арестованного экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, сообщил его адвокат Бека Басилая.

«Сегодня его будет посещать врач, и будет консилиум тоже», – сообщил адвокат в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

Ранее личный доктор экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил, что врачи провели Саакашвили процедуру переливания крови, после чего состояние его здоровья стабилизировалось.

До этого стало известно, что Саакашвили дал согласие на госпитализацию.

Напомним, консилиум врачей рекомендовал перевести экс-президента Грузии в госпиталь.

Сообщалось, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать. Сам Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти.