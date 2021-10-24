Голосование на выборах президента началось в Узбекистане

В Узбекистане начали работу 10760 избирательных участков для голосования на выборах президента страны, сообщают информационные агентства.

Участки будут работать с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск). Пять официально действующих в стране политических партий зарегистрировали кандидатов, передает РИА «Новости».

За пост президента борются действующий глава государства 64-летний Шавкат Мирзиеев (Либерально-демократическая партия Узбекистана), 46-летний Нарзулло Обломурадов (Экологическая партия), 60-летняя Максуда Варисова (Народно-демократическая партия), 62-летний Бахром Абдухалимов («Адолат») и 46-летний Алишер Кадыров («Миллий тикланиш»). Последний известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС и требует установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.

Проголосовать могут 19,86 млн человек. Досрочно проголосовали свыше 420 тыс. человек. Для победы кандидату необходимо получить свыше 50% голосов. Порог явки избирателей – 33%. В РФ участки организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и предприятий, где работают граждане Узбекистана.

Напомним, посольство Узбекистана сообщило, что Россия разрешила въезд для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны. Также отмечалось, что предоставленная «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из РФ на основании решений судов.