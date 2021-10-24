 

Голосование на выборах президента началось в Узбекистане

24.10.2021, 6:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Узбекистане начали работу 10760 избирательных участков для голосования на выборах президента страны, сообщают информационные агентства.

Участки будут работать с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск). Пять официально действующих в стране политических партий зарегистрировали кандидатов, передает РИА «Новости».

За пост президента борются действующий глава государства 64-летний Шавкат Мирзиеев (Либерально-демократическая партия Узбекистана), 46-летний Нарзулло Обломурадов (Экологическая партия), 60-летняя Максуда Варисова (Народно-демократическая партия), 62-летний Бахром Абдухалимов («Адолат») и 46-летний Алишер Кадыров («Миллий тикланиш»). Последний известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС и требует установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.

Проголосовать могут 19,86 млн человек. Досрочно проголосовали свыше 420 тыс. человек. Для победы кандидату необходимо получить свыше 50% голосов. Порог явки избирателей – 33%. В РФ участки организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и предприятий, где работают граждане Узбекистана.

Напомним, посольство Узбекистана сообщило, что Россия разрешила въезд для 158 тыс. граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны. Также отмечалось, что предоставленная «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из РФ на основании решений судов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября – СМИ

08.05 / В Японии испугались союза РФ и Китая в случае войны

20.11 / В России за сутки подтвердили COVID-19 у рекордного числа граждан

02.05 / В Харьковской области ребенку петардой оторвало два пальца – медики

28.01 / Африканский союз договорился о поставке 400 млн доз вакцин от коронавируса

26.03 / В Мавритании мужчина пробрался в самолет и угрожал сжечь его

28.06 / Помпео потребовал от Пекина не считать Южно-Китайское море «своей империей»

15.07 / “Находимся в трудной ситуации”. Свитолина заявила, что вряд ли сыграет на US Open

22.01 / Мужчина, совершивший двойное убийство в Одессе, считает себя богом – СМИ

06.09 / Администрация Трампа и штаб Байдена спорят о перспективах экономики США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика