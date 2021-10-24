 

Садовому на Украине пригрозили уголовным делом из-за скандала вокруг останков разведчика

24.10.2021, 6:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраинский Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной собирается добиться перезахоронения останков советского разведчика Николая Кузнецова в Екатеринбурге, сообщила директор института Елена Бережная.

Институт собирается обратиться в полицию Львова «о совершении правонарушения мэром города Андреем Садовым, под руководством которого исполком горсовета, несмотря на решение суда, отказался дать разрешение на работы по перезахоронению». Бережная сообщила, что правозащитники намерены «добиваться возбуждения уголовного дела против Садового», передает ТАСС.

Подчеркивается, что кассационный административный суд верховного суда Украины обязал исполком горсовета Львова разрешить перезахоронение, «постановление является окончательным и обжалованию не подлежит». Суд «четко указал, что никто не имеет права запрещать родственникам поменять место захоронения». Бережная отметила, что «решение местной власти» должно было стать «формальностью для практической реализации».

Ее возмутила «выходящая за пределы человеческих ценностей» идея обменять останки Кузнецова на украинцев, отбывающих наказание в России. Бережная назвала это «попыткой заигрывать с украинскими неонацистами», кощунством. По ее словам, «не может быть никаких правовых вариантов, чтобы тело умершего рассматривалось как вариант для обмена». «Это аморально, не по-христиански. Такой вариант рассматривать никто не сможет и не будет», – сказала Бережная, отметив, что «после 2014 года участились случаи вандализма, осквернения могилы Героя Советского Союза, и даже были попытки делать подкоп, когда в соцсетях неонацисты и радикалы грозились взорвать могилу».

Напомним, Садовой заявил, что власти Львова не будут передавать РФ останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение, вынесенное кассационным судом.



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