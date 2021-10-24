5 рабочих способов, как попасть в черный список отелей всего мира, но так делать не стоит

Все отели придерживаются мнение о том, что гость всегда прав. Но есть исключения. Если клиент сделает что-то из ряда вон выходящее, его вряд ли простят.

Воровство

Нет, черный список не грозит тем, кто любит шампуни и мыло в мини-формате. Но если говорить, например, о пульте для ТВ, фене и другой вещи, имеющей ценность, вы вряд ли сможете в будущем заселиться в приличный отель.

Клиент не может оплатить ущерб

Штрафы может получить каждый гость гостиницы, например, за порчу имущества, драку. Отель готов простить и это, но при условии оплаты штрафа. Но часто клиенты блокируют счета, в итоге гостиница остается ни с чем.

Мини-бар

В каждом номере есть маленький бар, наполненным хорошим алкоголем. Если выпить все, или заменить содержимое дешевыми напитками, то после этого ни один отель не будет рад видеть вас в числе своих клиентов.

Порча имущества

Бывает, что клиент разливает вином постельное белье, и не предупреждает об этом персонал. Отзывы обслуживавшего персонала обязательно учитываются руководством отеля.

Шум и крики

Шум в номере, игнорирование замечаний, громкая музыка – это может стать причиной занесения вас в блек-лист.