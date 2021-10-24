В Германии создали гибкие солнечные панели с КПД 22%

Специалисты из немецкой компании OPES Solutions представили новые гибкие панели для генерирования электроэнергии из солнечного света. Как поясняют разработчики, КПД панелей составляет 22%, что позволяет эффективно использовать их даже в пасмурную погоду. Кроме того, их можно сгибать под углом до 15 градусов.

Панели выпускаются без рамок в виде квадратов со стороной в один метр. Их толщина составляет всего три миллиметра, что открывает возможности для обклеивания ими крыш и боковин большегрузных автомобилей или автобусов.

Мощность одной такой панели составляет 170 Вт. Иначе говоря, их можно использовать для обеспечения работы кондиционера в большом автобусном салоне или рефрижератора в грузовике. Для этого не надо будет запускать двигатель на стоянке или мириться с дополнительной затратой топлива в пути.