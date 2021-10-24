 

В Германии создали гибкие солнечные панели с КПД 22%

24.10.2021, 6:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты из немецкой компании OPES Solutions представили новые гибкие панели для генерирования электроэнергии из солнечного света. Как поясняют разработчики, КПД панелей составляет 22%, что позволяет эффективно использовать их даже в пасмурную погоду. Кроме того, их можно сгибать под углом до 15 градусов.

Панели выпускаются без рамок в виде квадратов со стороной в один метр. Их толщина составляет всего три миллиметра, что открывает возможности для обклеивания ими крыш и боковин большегрузных автомобилей или автобусов.

Мощность одной такой панели составляет 170 Вт. Иначе говоря, их можно использовать для обеспечения работы кондиционера в большом автобусном салоне или рефрижератора в грузовике. Для этого не надо будет запускать двигатель на стоянке или мириться с дополнительной затратой топлива в пути.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / В США заговорили о третьей дозе вакцины от коронавируса

17.01 / Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище

05.07 / Россия готова ко второй волне коронавируса

27.09 / Армения заявила о готовности применить Су-30СМ в Карабахе

29.07 / Рядом с местом убийства сотрудника Росгвардии в Ингушетии найден блиндаж

24.09 / В Украине сделали почти 12 млн прививок от COVID-19

28.06 / В 31 стране сделали прививок от COVID-19 достаточно, чтобы иммунизировать 40% населения – данные Bloomberg

07.07 / В Киеве захотели ввести в Донбасс миротворцев ОБСЕ

29.12 / У топ-менеджера Газпромбанка в Москве украли украшений и шуб на 33 млн рублей

12.12 / В РПЦ назвали условия признания останков царской семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика