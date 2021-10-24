Представлен электролит из древесины

О своем новом изобретении сообщает группа ученых, представляющих университеты Брауна и Мэриленда. Они утверждают, что им удалось разработать твердый электролит из обычной древесины.

В результате получился твердотельный аккумулятор, который значительно превышает по эффективности литиевые аналоги.

Древесина становится электролитическим материалом после соответствующей обработки, поясняют ученые. Ее проводимость в сотню раз больше, чем у традиционных твердых электролитов. Кроме того, материал получается гибким и совершенно безопасным. По сравнению с существующими жидкими электролитами он не может привести к короткому замыканию и пожару. Гибкость материала позволяет изготовить батарею в необычной форме и вмонтировать ее в движущиеся части.