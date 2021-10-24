В Ленобласти директор магазина переломал похитителю алкоголя ребра

Директор супермаркета «Магнит» в Ленинградской области избил пытавшегося похитить алкоголь из магазина в подсобном помещении, потерпевшего госпитализировали.

Директор сломал неудачливому похитителю три ребра, мужчину госпитализировали в Токсовскую больницу, передает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел еще 8 октября. Попытка похитить алкоголь попала на камеры видеонаблюдения.

Директор магазина, по последним данным, задержан, после этого его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту избиения.