 

В Ленобласти директор магазина переломал похитителю алкоголя ребра

24.10.2021, 5:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДиректор супермаркета «Магнит» в Ленинградской области избил пытавшегося похитить алкоголь из магазина в подсобном помещении, потерпевшего госпитализировали.

Директор сломал неудачливому похитителю три ребра, мужчину госпитализировали в Токсовскую больницу, передает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел еще 8 октября. Попытка похитить алкоголь попала на камеры видеонаблюдения.

Директор магазина, по последним данным, задержан, после этого его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту избиения.



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