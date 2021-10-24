 

Москвичей предупредили о сильном ветре

24.10.2021, 5:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ столице вечером ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 23 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Спасатели советуют при нахождении на улице укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями. МЧС отметило, что автомобили лучше также парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В Telegram-канале департамента транспорта города жителей также попросили быть бдительными и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.



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